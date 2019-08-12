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Gebze'de orman ve çalılık alan yangını

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını devam ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi.


Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine Kocaeli başta olmak üzere İstanbul'dan da itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangının o civarda bulunan bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi.


Ekipler, helikopter desteği ile yangını havadan söndürmeye çalışırken, yangının hala devam ettiği belirtildi.

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