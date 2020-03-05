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Gebze'de parklar yenileniyor

Gebze Belediyesi ekipeleri, ilçedeki parkların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.


İlçedeki park ve bahçelere yenilerini ekleyen Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parkları da yeniliyor. Belirlenen periyot kapsamında mahallelerdeki parkların bakım ve onarımını yapan ekipler, parklara yeni görünüm kazandırıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler son olarak Gaziler Mahallesi'ndeki parkta revizyon çalışması başlattı. Çevre düzenlemesinin ardından oyun gruplarını da bakımdan geçirecek olan ekipler, diğer mahallelerdeki parklarda da yenileme çalışmalarına devam edecek.

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