Gebze'de parkların sayısı arttırılıyor

Gebze Belediyesi ilçede yaşayan çocukların aileleriyle birlikte gelip gönüllerince ve güven içerisinde oyun oynayabileceği parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. İçerisinde çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, kamelya ve sağlıklı yaşam aletlerinin de yer alacağı parklara yenilerini eklemek üzere çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Köşklüçeşme Mahallesi 530-1 Sokak'ta yapımına başlanan parkı tamamladı.

Ekiplerin Köşklüçeşme Mahallesi 529 ve 512 sokaklarla inşasına başladığı parklarda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Yenikent Mahallesi Mutlukent 2449 Sokak'ta başlatılan park çalışmalarında sona gelen ekipler, 2424 ile 2433 sokaklar arasında sky park yapımına başladı. Müdürlük yetkilileri çalışmaların belirlenen periyotlar dahilinde hız kesmeden süreceğini bildirdi.