Gebze'de parkların sayısı her geçen gün artıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Mimar Sinan Mahallesi Pir Sultan Caddesi'nde 380 metrekare alana sahip yeni bir park yapımına başlandı. Osman Yılmaz Mahallesi'ne kazandırılan yeni park ise fitnes grubu, çocuklar için oyun grubu ve yeşil alanı ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Yeni parkların yapımının yanı sıra eski parklarda revizyon çalışmaları yürüten ekipler İstasyon Parkı'nda gerçekleştirdiği revizyon çalışması neticesinde parkın işlevselliğini artırdı. Parklarda revizyon çalışmalarının süreceği bilgisini veren ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde çocukların ve mahalle sakinlerinin parklardan daha verimli faydalanmalarını ve daha konforlu zaman geçirmelerini hedeflediklerini ifade etti.