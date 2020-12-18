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Gebze'de pazarcılara koruyucu maske

Zabıta ekipleri Gebze’de pazarları denetledi.

Zabıta ekipleri Gebze'de pazarları denetledi. Denetleme yapan ekipler tüm pazarcılara birer kutu maske verdi.


Gebze zabıtası ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cuma günü Gebze'de kurulan 7 pazarda uygulama gerçekleştirdi. 7 Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnaflarına sosyal mesafe kuralına ilişkin hatırlatmada bulunan zabıta ekipleri ayrıca esnafların tümüne birer kutu maske takdim etti. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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