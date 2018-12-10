Gebze'de ruhsatsız 2 kahvehane kapatıldı

Gebze'de yapılan denetimler sonrasında ruhsatı olmadığı tespit edilen 2 kahvehane ticaretten men edildi.

Gebze Emniyet Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ortaklığında çevre denetimleri sürüyor. Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde denetlemeler gerçekleştiriyor. İlgili mevzuatlarda istenen şartların sağlanıp sağlanmadığı, işletmede temizlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, tüketici haklarına uygun çalışılıp çalışılmadığı ve iş güvenliği, işçi sağlığı hususlarında gerekli önlemleri alıp almadığı konularında denetleniyor.

Yapılan denetimlerde İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmaksızın faaliyet gösterildiği tespit edilen 2 adet kahvehane mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli şartları yerine getirinceye kadar ticari faaliyetten men edildi. Yetkililer denetimlerin devam edeceğinin bilgisini verdi.