Gebze'de sanayi sitesi esnafına ulaşım sunumu

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ahmet Çelebi, Ulaşım Planlama Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sanayi sitelerinin yöneticileri ve bölge esnafı katıldı. Hazırlanan sinevizyon eşliğinde sanayi sitesi bölgesindeki ulaşım yükünü hafifletecek çözüm önerilerinin yer aldığı sunumu KBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Cüneyt Çetintaş gerçekleştirdi.

"Gebze'mizin en önemli sorunu; ulaşım"

Çetintaş'ın sunumu öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bölgenin bir manada sahipleri kullanıcıları olarak sizlerin görüş ve önerileri alındıktan sonra çözüm için nihai uygulamaya geçilecek. Gebze'mizin en önemli sorunu ulaşım sorunu. Bu sorunun çözümü noktasında, değişik gruplara farklı noktalardaki ulaşım sorununu çözecek uygulamalara ilişkin sunumlar yapıldı. Bugün küçük sanayi sitesi kavşağıyla alakalı sunum için siz değerli esnafımızla bir aradayız. Tek hedefimiz yeni çözümler ve uygulamalarla Gebze'deki trafik akışını rahatlatmak. Büyükşehirimizin değerli ulaşım daire başkanı ve ekibi bugün bölgeye ilişkin sunumu gerçekleştirecekler. Çözüm noktasında önerilerimizi ve taleplerimizi dile getirip en doğruyu yakalamak ve uygulamak ana hedefimiz olacak. Davete icabet edip katılımınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Selamlama konuşması ve sunumun ardından sanayi sitesi esnafının görüş, önerileri alındı, soruları cevaplandırıldı.