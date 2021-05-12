Gebze'de şehitlik ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, şehit aileleri ve yakınları şehitlik ziyaretinde hazır bulundu. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ilçe protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Başkan Büyükgöz, "Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet, bizlere emaneti olan ailelerine de sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.