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Gebze'de sıfır atık eğitimi

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi tarafından bina ve site yöneticilerine sıfır atık projesi kapsamında atık ayrıştırma eğitimi verildi.


Yenikent ve Huzurkent bölgelerinde bulunan sitelerde pilot bölge uygulamasına geçilerek geri dönüşüm ve atık ayrıştırma konulu eğitimler veren Çevre Koruma ve Kontrol Servis yetkilileri uygulamanın Gebze geneline yayılacağı bilgisini verdi. Bu konuda farkındalık oluşturmanın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken yetkililer, bina ve site yöneticilerinden oldukça olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. Çevre koruma ve Kontrol Servisi sıfır atık projesi kapsamında eğitim seminerleri vermeye devam ediyor.

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