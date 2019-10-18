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Gebze'de Sıfır Atık Projesi sürüyor

Gebze Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında ilçenin birçok noktasında bulunan geri dönüşüm sistemleri yenilendi.

Gebze Belediyesi, ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında ilçenin birçok noktasında bulunan geri dönüşüm sistemleri yenilendi.


Gebze Belediyesi, ‘Sıfır Atık' projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TÜBİTAK yerleşkesi bölgesindeki geri dönüşüm kutularının içindekileri değerlendirirken orada bulunan envanterlerini de yeniledi. Gebze'de birçok noktada kurulan geri dönüşüm sistemleri yenisiyle değiştirilerek projeye destek arttırıldı.

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