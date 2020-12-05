İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de sokakları kısıtlamada baştan sona temizleniyor

Gebze Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda ilçenin ana arterleri ve caddelerinde temizlik çalışması yürütüyor.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin temiz kalması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler ilk olarak Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde yıkama çalışması gerçekleştirdi. Gebze'nin tüm mahallelerinde hafta sonu detaylı bir temizlik çalışması yapan ekipler, boş alanlara gelişi güzel atılan çöpleri temizleyerek kaldırdı. Çöp konteynerleri yanlarına bırakılan iri hacimli atıkları da kaldıran ekipler ayrıca yer altı ve yer üstü konteynırlarını özel solüsyonla dezenfekte etti. Ekipler yıpranan çöp konteynerlerini de tamir ederek onardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.