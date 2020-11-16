İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de stres yönetimi semineri düzenlendi

Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde stres yönetimi semineri yapıldı.


Gebze Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen stres yönetimi semineri, Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde yapıldı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde sosyolog Yusuf Özkan Özburun, stresle baş edebilme konusunda paylaşımda bulundu. Seminerin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, “Değerli mesai arkadaşlarıma naçizane tavsiyem, evinizi işe taşımayın, işinizi de evinize taşımayın. Bundaki temel amaç, insanın moral motivasyonunu yüksek tutmaktır. İşimizi seveceğiz, aşımıza sahip çıkacağız, evde de ailemize sahip çıkacağız. Moralimizi her an yüksek tutmayı becerebilmeliyiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.