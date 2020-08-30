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Gebze'de tır servisi olarak kullanılan depo alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içinde plastik malzemeler bulunan ve tır servisi olarak kullanılan depoda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde plastik malzemeler bulunan ve tır servisi olarak kullanılan depoda yangın çıktı.


Yangın, sabah saat 10.40 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1805. Sokak üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde depodan dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan deponun yandığı alana çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı alana giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Deponun tır servisi olarak kullanıldığı öğrenildi.

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