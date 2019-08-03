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Gebze'de tırların akülerini çalanlar yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 8 tırdan akü çaldığı tespit edilen polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 tırdan akü çaldığı tespit edilen polisin takibi sonucu yakalanan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 tırdan akü hırsızlığı yaşandı. Şikayet üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği hırsızları tespit etmek için çalışma başlattı. Mobese ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şahısların İ.A. Ve E.M.S. olduğunu tespit etti. Tespit sonrası düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şahıs emniyete götürüldü.


Şahıslardan İ.A.'nın daha önceden akü hırsızlığından kaydının olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede sorguları tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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