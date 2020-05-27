İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de üst yapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesai kavramı tanımaksızın gece gündüz çalışan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tatlıkuyu Mahallesi 1319 Sokak'ta asfalt yenileme, İstasyon Mahallesi Tünelatı Sakak'ta parke ve bordür çalışması, Marmara Tır Parkında kaldırım ve bordür çalışması, Barış Mahallesi 1804/2 sokak'ta orta refüj, Tatlıkuyu Mahallesi 1306/1 Sokak'ta kaldırım onarım çalışması gerçekleştirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Büyükgöz “Her ne kadar zor bir süreçten geçiyor da olsak hayat bir şekilde devam ediyor. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Bizler çalışma arkadaşlarımızla birlikte görevimizin başında vatandaşa gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.