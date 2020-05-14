Gebze'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler Cumhuriyet Mahallesi Nesil Caddesi ve 735 sokakta asfalt yama Mimar Sinan Caddesinde ise taş duvar çalışmaları yürütüyor. Ovacık Mahallesinde taş duvar ve perde yol yapımına devam eden ekipler, Barış Mahallesi Marmara tir kamyon parkı perde duvar çalışmalarını da sürdürüyor. Yetkililer çalışmaların ara verilmeksizin belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.