Gebze'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok noktasında üst yapı çalışmalarını belirlenen program dahilinde sürdüren ekipler, Barış Mahallesi 1805 sokakta refüj çalışmalarına devam ediyor. Tatlıkuyu Mahallesi 1308/3 sokakta taş duvar çalışmalarına devam eden ekipler, asfalt yama çalışmalarını da aksatmıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların, yoğun bir tempoda mesai kavramı olmaksızın devam edeceğini belirtti.