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Gebze'de üst yapı çalışmalarında sona gelindi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de üst yapı çalışmalarını tamamlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de üst yapı çalışmalarını tamamlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan yollarına bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi'nde 4510 Sokak'ta yapılan üst yapı çalışması ile asfalt serim çalışması tamamlandı. Yapılan çalışma ile bölgede yolu kullanan araçların konforlu seyahat etmesi sağlandı. Gebze bölgesindeki üst yapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, terasman kazı ile yolun düzlemesini gerçekleştirmişti.


Çalışma dahilinde yolun PMT malzeme serimi de yapılmıştı. Tresman ve PMT serim çalışmaları ile yoğun mesai harcayan ekipler, yol asfalt serimini de gerçekleştirdi. Yola yaklaşık olarak bin ton asfaltın serimi yapıldı. Vatandaşların konforlu ve rahat bir şekilde seyahat etmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki üst yapı çalışmalarını tek tek sonuçlandırıyor.

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