Gebze'de yapılacak 7 katlı otoparkın yer teslimi yapıldı

Gebze'de otopark sorununa çözüm üretmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçeye yapılacak olan 7 katlı otoparkın yer teslimini yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşısında otopark problemini ortadan kaldırmak için önemli bir adım atarak otopark yapılacak alanın yer teslimini gerçekleştirdi. Büyükşehir, Gebze ilçesinin çarşı içerisinde bulunan Kızılay Caddesi üzerine 7 katlı bir otopark yapımı için geçtiğimiz aylarda ihale gerçekleştirildi. Toplam inşaat alanı 14 bin 890 metrekare olacak olan 7 katlı otoparkın yapım ihalesini kazanan firmaya yer teslimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimini yaparken inşaatın da startını vermiş oldu. Temeli kısa bir zaman içerisinde atılacak olan otoparkın yüklenici firması işi 360 gün içinde tamamlayacak. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Otoparkın her katına 80 araç park edebilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7 gün 24 saat kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.