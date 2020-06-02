Gebze'de yeni parklar yapılıyor

Gebze Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gebze'nin mahallelerinde bulunan, park, oyun alanı ve bahçelerde bakım, temizlik çalışmalarına hız verdi. Çocukların park ve bahçelerde gönüllerince oyun oynayıp eğlenebilmeleri için bakım çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından parklara yenileri de ekleniyor.

Köşklüçeşme Mahallesi 571 Sokak'ta yapımına başlanan yeni parkın altyapı çalışmaları sürüyor. Kalıpları örülerek beton dökümü için hazırlanan yeni parkta çocuklar için oyun grupları, yeşil alan ve yetişkinler için de spor aletleri, kamelya yer alacak. Yeni park en kısa sürede tamamlanarak çocukların hizmetine açılacak.