Gebze'de yeni paten parkının temeli atıldı

Gebze Belediyesi tarafından Güzeller Mahallesi'nde yapılacak olan kaykay ve paten parkının temeli atıldı.

Alaattin Kurt Stadyumu bölgesinde, gençlik merkezi yanında konumlandırılacak kaykay parkının temel atma törenine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, mahalle muhtarı Mümin Yılmaz, birim müdürleri katıldı. Toplam 2 bin 885 metrekare alan üzerinde inşa edilecek parkın en kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Büyükgöz, "Genç kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi kaykay ve paten parklarımızın ikincisinin temelini atıyoruz. Acemi ve usta sporcu kaykay alanının yanı sıra 2 adet basketbol sahası, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar yer alacak. En kısa sürede tamamlayacağımız parkımızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.