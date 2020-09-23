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Gebze'de yer altı konteyner uygulamaları sürüyor

Gebze’de devam eden yeraltı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında ilçenin denize açılan kapısı Eskihisar’da da çöpler yer altına alındı.

Gebze'de devam eden yeraltı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında ilçenin denize açılan kapısı Eskihisar'da da çöpler yer altına alındı.


Gebze'nin denize açılan kapısı Eskihisar'da bulunan çöp konteynırları yer altına alındı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla vatandaşların aileleriyle yoğun olarak ziyaret ettiği Eskihisar'da kötü koku ve görüntünün önüne geçilecek. Görüntü kirliliğinin yanı sıra daha steril bir uygulama olan yer altı çöp konteyner sisteminin Gebze'nin mahallelerinde uygulamasına devam edildiğini dile getiren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kapasitesi arttırılmış yeni yer altı konteynır uygulamasıyla, hem çevre ve temizlik hem de ana arterlerdeki trafik yükünü azaltma konusunda da katkı ve ilerleme sağlamış olacağız” dedi.

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