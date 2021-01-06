Gebze'de yılın ilk meclisinde 24 gündem maddesi görüşüldü

Kocaeli Gebze Belediyesi Ocak ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Gebze Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen Ocak ayı meclis oturumu yılın ilk meclis oturumu olması münasebetiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından başladı. Toplam 24 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda denetim komisyonuna gizli oyla beş üye seçildi. Meclis oturumu sonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni yılın tüm insanlık alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri projelerden bahsederken, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını da cevapladı.