Gebze'de yol çalışmaları devam ediyor

Gebze Belediyesi kış aylarında yaya ve sürücülerin trafikte konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için ekipler, Gebze'nin birçok noktasında asfalt yama ve onarım çalışmaları yürütüyor. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra kaldırım ve parke yolların bakımlarını da gerçekleştiren ekipler, Güzeller Mahallesi 934 Sokak, Köşklüçeşme Mahallesi 535 Sokak ve Beylikbağı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde tretuvar onarım çalışması gerçekleştirdi. Parke yolların da onarımlarını gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Mimar Sinan 35 Sokak ve Cumhuriyet Mahallesi 2225/1 Sokağın parke yollarında onarım çalışması gerçekleştirilerek yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların belirlenen program dahilinde aralıksız süreceği bilgisini verdi.