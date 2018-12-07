Gebze'de, “Yönetimin Gözden Geçirilmesi” toplantısı yapıldı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Eskihisar'da düzenlenen belediye birim müdürleriyle değerlendirme toplantısında Kalite Yönetim Sistemleri gereği, “Yönetimin Gözden Geçirilmesi” konulu toplantıya katıldı. Başkan Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Sadık Albayrak, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve birim müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Adnan Köşker, “Yapılan bu toplantılar, belediyemizin daha sağlıklı, verimli çalışmasında, kurumsal bir yapıya bürünmesinde ve gelecek nesillere konuların daha iyi aktarılması, eksikleri ve hatalarımızı görmemiz açısından oldukça önemli. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kentte yaşıyoruz. Şehrimizin geçmişten gelen sorunları vardı. Bunları hamd olsun birer birer çözerek devasa hizmet ve projeleri Gebzeli hemşerilerimizin hizmetine açtık. Gebze Belediyesi olarak ilçemizin daha modern bir şehir kimliğinde gelişmesi ve yükselmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Başkan Köşker açılış konuşmasının ardından, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.