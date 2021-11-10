Gebze'de zabıta denetimleri sürüyor

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen Gebze Belediyesi zabıta ekipleri gıda mühendisi eşliğinde ilçe genelinde şarküteri ve kahvaltılık ürünler satan yerlerini denetledi. Zabıta ekipleri denetimlerde; gıda üretim ve satış yerleri hakkında yönetmelik hükümleri gereği, iş yerlerinin temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve personel hijyeni ile tüketiciye davranışlarını kontrol ediyor. Şarküteri ve kahvaltı satış işyerini denetleyen zabıta ekipleri, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmayan işletmelere gerekli uyarı ve yasal işlemleri yapıyor.