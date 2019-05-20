Gebze'de zabıta ekipleri, denetimlerini sürdürüyor

Gebze sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerine yönelik Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirilen şikayetler değerlendirilerek mevzuat hükümlerine uymayan işyerleri hakkında yasal işlem başlatılıyor. Ekipler tarafından vatandaşlardan gelen şikayetlere istinaden yapılan denetimler neticesinde açma kapama saatlerine riayet etmeyen 1 adet büfe, ruhsat faaliyet konusu dışında faaliyette bulunan 1 adet lokanta, hijyen kurallarına uymayarak halkın sağlığını tehdit eden 1 adet pide börek imalat yeri geçici süre ile faaliyetten men edildi.

Faaliyetten dolayı bölgedeki vatandaşları fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden rahatsızlık verdiği tespit edilen 1 adet oto yıkama, kaçak sigara sattığı tespit edilen 1 adet ruhsatsız büfe de mühürlenerek ticari faaliyetten men edildi.