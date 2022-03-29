Gebze'de zabıta memurları için yemin töreni düzenlendi

Gebze Belediyesi'nde eğitim ve staj programını tamamlayan zabıta memurları için yemin töreni düzenlendi.

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü'nde 2020 yılı kasım ayında aday memur olarak göreve başlayan 44 zabıta memuru; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj programlarını başarıyla tamamlayarak asaleten görevlerine atandı. Bu çerçevede, Arapçeşme Kültür Merkezi'nde yemin töreni düzenlendi. Törene; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Aday memurlar, Türk bayrağı üzerine yemin ederek, göreve başladı. Yemin töreninde konuşma yapan Zinnur Büyükgöz, zabıta memurlarına adaylık sürecinde göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ederek, görevlerinde kamu düzeni ve ahlakına riayet etmeleri, daha da gayretli olmaları konusunda talimat verdi. Başkan Zinnur Büyükgöz tarafından zabıta memurlarına isimlerinin yazılı olduğu kalem hediye edildi.