Gebze'de zabıtalar marketleri denetliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan dolayısıyla ilçe genelinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan dolayısıyla ilçe genelinde denetimlerini artırarak sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren şarküteri, market, süpermarket ve zincir marketlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları, kasa fiyatı ile reyon fiyatı gibi hususları kontrol eden ekipler hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da denetleniyor. Olumsuzluk tespit edilen işyerleri hakkında mevzuat hükümleri gereği yasal cezai işlemin yapıldığı ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.