Gebze'deki çevreci okullara hediye

Gebze Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen elektronik atık ve pil atığı toplama yarışmasında Gebze'den 3 okul dereceye girdi. Hediyeler, Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma servisi tarafından dereceye giren okulların idarecilerine takdim edildi. Diler Demir Ortaokulu'na çok fonksiyonlu yazıcı, Koç Ortaokulu'na satranç eğitim seti, Emlak Konutları Ortaokulu'na ise spor eğitim seti hediye edildi.