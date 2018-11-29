Gebze'deki göçük hakkında İl Sağlık Müdüründen açıklama:

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında çöken bloğun altında kalarak ağır yaralanan Kani Öztürk'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Durumu düne göre daha iyi” dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çalışması sırasında beton blok üzerinde işçilerin bulunduğu sırada çöktü. Yaşanan olayda çöken blokların altında kalan 4 işçinin kurtarılması için olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE Arama ve Kurtarma ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda yaklaşık 3 saat sonra beton blok altında kalan işçilerden Kani Öztürk kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kani Öztürk, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AFAD, UMKE Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda 3 işçinin ise gece saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

“Durumu düne göre daha iyi"

Meydana gelen kazada yaralanan Kani Öztürk'ün sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Öztürk'ün durumunun düne göre daha iyi olduğunu ancak sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydederek, “Dün yaşanan kazada Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kani Öztürk'ün genel durumu düne göre daha iyi. Tedavisi yoğun bakımda sürmektedir. Şuuru açıldı, konuşuyor. Durumu daha iyiye gidiyor. Bugün bacağında var olan kırıklar için ameliyata girecek. Ama hayati tehlikesi devam ediyor hala" dedi.

Öte yandan yaşanan olayda göçük altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Sıddık Can Polat'ın cenazesinin Darıca ilçesinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından verilecek. Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç'ın ise otopsi incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.