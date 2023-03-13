Gebze'deki parklara kamera sistemi kuruluyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki çocuk park ve bahçeleri güvenlik kameralarıyla donatılıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları üzerine başlatılan çalışmalar çerçevesinde ilçe genelindeki; çocukların eğlenceli vakit geçirdiği park ve bahçeler güvenlik kamera sistemiyle donatılıyor. Gebze'deki parklarda güvenliğin sağlanmasının yanı sıra park mobilyalarına ve oyun gruplarına verilen zararın önlenmesinin de hedeflendiği çalışma çerçevesinde bugüne kadar 28 parkta güvenlik kamera sistemi kuruldu. Gebze Belediyesi yetkilileri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki parklarda çalışmaların ara vermeden devam edeceği bilgisini paylaştı.