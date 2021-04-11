Gebze'deki projede çalışmalar Kuzey yan yolda yoğunlaştı

Gebze ilçe merkezi ile OSB'ler arasındaki geçiş trafiğini rahatlatacak olan "Gebze ilçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" projesi kapsamında Kuzey yan yolda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yan yollar ve köprü bağlantı yollarını inşa ettiği projede, Tembelova Köprüsü'nün kuzey tarafının trafiğe kapalı alandaki yan yolda üst yapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak projede, çalışmalar şuanda Kuzey yan yollarda hummalı bir şekilde sürüyor. İş dahilinde Tembelova Köprüsü kuzey tarafındaki yan yolda alt temel, PMT, BSK bitümlü sıcak asfalt ve binder asfalt tabakalarının serimi yapılıyor. Proje kapsamındaki bu bölgede taş duvar imalatı, elektrik alt yapı işleri, aydınlatma, telekomünikasyon, yağmursuyu ve kaldırım imalatları gerçekleştiriliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın proje kapsamında yıkmak durumunda kaldığı eski trafo binasının yerine, Kirazpınar Mahallesinin gelecekte de elektrik ihtiyacını yeterli bir şekilde karşılayacak MOD 5 B tipinde yeni trafo binası inşa ediliyor.

Büyükşehir belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yıllardır bölgede hizmet veren ve günümüz trafiğinde yetersiz kalan Kirazpınar ve Tembelova Köprüleri yıkacak. Yıkılan bu iki köprünün yerine 2x2 şeklinde daha geniş ve modern iki yeni köprü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek. Büyükşehir belediyesi de diğer iki yeni köprüde olduğu gibi Kirazpınar ve Tembelova köprülerinin yerine inşa edilecek yeni köprülerin, bağlantı yollarını ve yan yollarını inşa edecek. Ayrıca yıkılacak olan Kirazpınar Köprüsü üzerinde bulunan elektrik ve telekomünikasyon hatları, gerçekleştirilen yatay sondaj çalışması ile TEM otoyolunun altından Kuzey tarafa geçişi sağlandı. Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor.