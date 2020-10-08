Gebze'deki spor salonu inşaatı tamamlandı

Gebze'ye yeni bir spor tesisi kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Kompleksteki spor salonunun tamamı bitirilirken havuzdaki imalat çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir, spor salonunun tüm imalatlarını bitirirken salonun çevre peyzaj düzenlemesini de tamamladı. Yüzme havuzunda ise çelik çatı imalatı sürerken soyunma odaları ve lavabolardaki seramik kaplama işleri devam ediyor. İç sıvaları tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun, dış cephe kaplaması, mekanik ve elektrik tesisat imalatları sürüyor.

Zeminde bin 70 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olana sahip. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alıyor. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 220 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunuyor. Birinci katta ise 3 adet spor salonu bulunuyor. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. ikinci salon da güreş, karete, tekvando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân veriyor. Üçüncü salon da ise güreş, karete, tekvando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, tekvando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor. Çocuk havuzu da bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.