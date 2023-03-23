İhlas Haber Ajansı

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Gebze'deki temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik malzemesi deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.


Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi Balçık köyünde bulunan bir temizlik malzemesi deposunda meydana geldi. Yangını fark eden işçiler hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, depodaki malzemelerin küle döndüğü görüldü.

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