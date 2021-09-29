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Gebzeli balıkçılar denetimden geçti

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, balıkçıları denetledi.


Gebzeli balıkçılar denetimden geçti. İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında hizmet veren balıkçı esnaflarına yönelik Gebze Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde; balıkların standart ölçülere uyup uymadığı, sezonun açılması ile birlikte gerekli saklama koşullarına göre muhafaza edilip edilmediği, esnafın hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde, kurallara uymayan esnaflara ise idari işlem uygulandı.

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