Gebzeli çiftçilere fide desteği

Gebze'nin kırsal yerleşim merkezlerinden Kadıllı Mahallesi'nde düzenlenen fide dağıtım törenine, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Tarım Müdürü Murat Taşdemir, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

"İnşallah mahsullerini en kısa sürede toplayacak ve bizlerle buluşturacaklar"

Törende konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Ülke nüfusunun beslenmesi, milli gelire ve istihdama katkısı, sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılaması ve ihracata doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlaması ile tarımcılık stratejik olarak çok kıymetli. Devletimizin desteklerinin yanı sıra bizler de Gebze Belediyesi olarak sorumluluk alanımızda faaliyet gösteren Gebzeli çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu maksatla bugün 30 bin domates, 30 bin salatalık, 70 bin biber ve 70 bin patlıcan fidesi olmak üzere 200 bin fideyi çiftçilerimize hibe ediyoruz. İnşallah mahsullerini en kısa sürede toplayacak ve bizlerle buluşturacaklar. Gebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, onları doğrudan tüketiciyle buluşturmak maksadıyla Kızılay Caddesi'nde bulunan katlı otoparkımızda her hafta perşembe günü Güzide Köy Mahsulleri Pazarı kuruyoruz. Bu fidelerimizden çıkacak ürünlerimizi burada görmek, Gebzelilerle buluşturmak da nasip olur inşallah. Gebze olarak tarımcılıkta da var olduğumuzu, burada da bir marka değerimiz olduğunu göstermek istiyoruz" dedi.

Program, fidelerin protokol üyeleri tarafından çiftçilere takdim edilmesiyle son buldu.