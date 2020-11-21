Gebzeli çocuklar, ara tatilde hem eğlendi hem öğrendi

2020-2021 Eğitim Öğretim dönemi ilk yarısının ara tatili 16 - 20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Şehir genelinde sağladığı imkanlar ile çocukların gelişimine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanat ve eğlence atölyeleri ile çocukları hem eğlendirdi hem de öğrenmelerine katkı da bulundu. İl genelindeki birçok farklı nokta da düzenlenen atölyelere, Gebze'de Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi ev sahipliği yaptı.

Müzik aletleri yapımı, Anadolu masalları, masal - sikke ve saksı tasarım atölyesi gibi atölye ve etkinliklerden 7-13 yaş arasındaki ilköğretim çağındaki çocuklar yararlandı. Atölye ve etkinlikler alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Korona virüs salgını nedeni ile atölyelere sınırlı sayıda öğrenci kabul edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için hazırladığı Sanat ve Eğlence atölyeleri 20 Kasım Cuma günü itibari ile sona erdirildi.

Sanat ve Eğlence atölyelerinin hafta sonu yapılması planlanan etkinlikleri İçişleri Bakanlığınca gönderilen genel kapsamında iptal edildi.