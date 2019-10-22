Gebzeli çocuklar ‘Hazine Adası'nda eğlendi

Gebze'de düzenlenen Hazine Adası adlı çocuk tiyatrosu, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Salonu tamamen dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktivitelerle zaman geçirdi. Büyük bir dikkatle tiyatro gösterisi izleyen çocuklar hem eğlenip hem de öğrendiler. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 23 Ekim Çarşamba günü saat 12.00-15.00'de “Dört Kafadar Müzikali” isimli çocuk tiyatrosu sergilenecek. Katılımın ücretsiz olduğu gösteriye tüm Gebzeli çocuklar davetli olduğu ifade edildi.