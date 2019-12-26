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Gebzeli çocuklara hayvan sevgisi aşılayacak kitap

Gebze Belediyesi tarafından çocuklar için boyama kitabı hazırlandı.


Gebze Belediyesi tarafından Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda, gelişme çağındaki çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve hayvanlarla güvenli iletişimi sağlamak amacıyla ‘Minik Dostum Oyun Arkadaşım' isimli boyama kitabı hazırlandı. Gebzeli çocukları doğru yönde bilinçlendirmek için hazırlanan boyama kitabı, sokak hayvanlarıyla nasıl bir uyum içinde yaşanması gerektiğini eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Çocuklara bu dünyanın sadece bize ait olmadığını ve hayvanlara karşı duyarlı olmaları gerektiği bilgisini aşılayan kitap ayrıca eğlenceli zaman geçirirken öğrenmelerini de sağlıyor.

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