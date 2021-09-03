Gebzeli çocuklara kırtasiye seti hediyesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti. Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dağıtım programına katılan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, okul heyecanı yaşayan çocuklara hediyelerini verirken bir süre sohbet etti. Sevinçleri adeta gözlerinden okunan çocuklara derslerinde başarılar ve zihin açıklığı dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; okul çantası, defter, kalem, silgi ve diğer muhtelif kırtasiye malzemelerinden oluşan 3 bin 500 adet seti çocuklara armağan etti.