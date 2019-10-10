Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sürpriz yaptı. Tiyatro salonuna giren Başkan Büyüköz, çocuklar birlikte tiyatro oyununu izledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Çocuklarla sohbet eden Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Her ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz” dedi.

Başkan Büyükgöz daha sonra, ‘İyilik Ağacı' isimli çocuk tiyatrosunu çocuklarla birlikte izledi onların eğlencesine ortak oldu.