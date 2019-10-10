İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çocuklarla birlikte tiyatroyu izledi.


Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen çocuk tiyatrosunu izlemeye gelen çocuklara Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz sürpriz yaptı. Tiyatro salonuna giren Başkan Büyüköz, çocuklar birlikte tiyatro oyununu izledi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi öncesi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Çocuklarla sohbet eden Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Her ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz” dedi.


Başkan Büyükgöz daha sonra, ‘İyilik Ağacı' isimli çocuk tiyatrosunu çocuklarla birlikte izledi onların eğlencesine ortak oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.