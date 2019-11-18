İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu iki seans “Kitapçı Dede” isimli çocuk tiyatrosu Gebzeli çocuklar için sahnelendi.


Gebze Kültür Merkezini dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi sırasında keyifli anlar yaşadı. Eğlendirici olduğu kadar eğitici ve öğüt verici olan tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir dikkatle izledi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikler 23 Kasım Cumartesi günü “Karagöz Yazıcı” isimli tiyatro gösterisiyle devam edecek. Saat 12.00 ve 15.00'de iki seans sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu gösterisini tüm çocuklar davetli.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.