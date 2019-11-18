Gebzeli çocukların tiyatro keyfi

Gebze Kültür Merkezini dolduran çocuklar, tiyatro gösterisi sırasında keyifli anlar yaşadı. Eğlendirici olduğu kadar eğitici ve öğüt verici olan tiyatro gösterisini çocuklar büyük bir dikkatle izledi. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikler 23 Kasım Cumartesi günü “Karagöz Yazıcı” isimli tiyatro gösterisiyle devam edecek. Saat 12.00 ve 15.00'de iki seans sahnelenecek olan çocuk tiyatrosu gösterisini tüm çocuklar davetli.