Gebzeli öğrenciler LGS denemesinde ter döktü

Devlet okullarının 8. sınıflarında eğitim gören ve LGS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırlanan LGS deneme sınavı iki oturum şeklinde yapıldı. LGS'ye hazırlanan 5 bin 779 öğrencinin ter döktüğü deneme sınavı öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, kendi okullarında deneme sınavına giren öğrencilere başarılar diledi. Gebze genelindeki LGS deneme sınavında öğrencilere; sözel bölümde 50 sayısal da 40 olmak üzere toplam 90 soru yöneltildi. İki oturum halinde yapılan sınav toplam 80 dakika sürdü.