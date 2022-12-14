Gebzeli sporcular madalyalara doymuyor

Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda eğitim gören genç sporcular, farklı başarılarda elde ettikleri dereceler ile adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Çekişmeli mücadelelere sahne olan Kocaeli Küçükler Yıldız İl Birinciliği müsabakalarında; Zeycan Şahin 13 Yaş Kızlar Kategorisi Kocaeli Şampiyonu, Yusuf Kerem Şahin 9 Yaş Genel Kategorisi Şampiyonu, İbrahim Eralp Şahin 9 Yaş Kategorisinde 3.'lük, Kerem Ürüm 9 Yaş Genel Kategorisinde 4.'lük, Alperen Kurtoğlu 17 Yaş Genel Kategorisinde 2.'lik, Enis Alparslan 11 Yaş Genel Kategorisinde 4.'lük, Halime Erva Kurtoğlu 12 Yaş Kızlar Kategorisinde 4.'lük, Zeynep Asya Adıgüzel 13 Yaş Kızlar Kategorisinde 3.'lük ödüllerinin sahibi oldu. Öte yandan Kocaeli'de düzenlen bir başka organizasyon Hasan Gemici İller Arası Serbest Güreş Şampiyonası'nda ise Yiğit Benliçe 44 kiloda ikinci, Yavuz Benliçe ise 41 kiloda üçüncü oldu.