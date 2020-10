Gebzeliler Damat Adayları oyununa büyük ilgi duydu

Gebzeli sanatseverler Büyükşehir Belediyesi Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Damat Adayları” oyununu ilgiyle seyretti.

Kocaeli'de vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda vatandaşların kültürel ve sanatsal gelişimine de katkı sunuyor. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde her ay tiyatro oyunları, seyirci ile buluşuyor. Gebzeliler, Murat Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı, Damat Adayları oyununu ilgi ile seyretti. Her yaştan izleyicinin ilgi gösterdiği tiyatro oyununda salona giriş öncesi her seyircinin ateşi ölçüldü. Salonda her seyircinin birer koltuk boş bırakarak izlediği oyunda maske kuralına da titizlikle uyuldu. Ayrıca kültür merkezine giren herkesin HES kodu sorgulaması yapıldı.