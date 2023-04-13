Gebze'nin araç filosu güçleniyor

Gebze Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla temin edilen 26 yeni araç, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle belediye filosuna kazandırıldı.

Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Törende Başkan Büyükgöz, belediye araç filosuna 69 yeni binek araç daha kazandırılacağını söyledi.

Belediyecilikte yapılan hizmetlerin sınıfları olduğunu ifade eden Büyükgöz, "Bu sınıflardan birisi de ulaşım taşıma veya iş makineleri sınıfı. Burada öz kaynaklarımızla ya da kendinize ait araçlarla hizmet etmenin ayrı bir rahatlığı ve ayrı bir güveni var. Diğer taraftan kiralama maliyetlerinin yüksek çıkması nedeniyle biz satın alma modeline geçmiş olduk. Mesela arama kurtarma aracımız depremde canla başla görev yapan ekibimizin eli kolu oldu. Teknik donanım anlamında araç gereç olarak güçlü iseniz kendinize olduğu kadar başkalarını da faydanız olacaktır. Gebze arama kurtarma ekibimiz akredite olmuş Türkiye'deki sayılı arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Bu ay alım kararı verdiğimiz 69 tane yeni binek aracımız daha teslimini yapıp sizlerle buluşturacağız. Böylece kiralama modeliyle çalışan araç sayımız iyice azalmış olacak" dedi.

"Çok mutlu oldum"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Az önce belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi biz mesleğimiz gereği ülkenin her bölgesinde çalışırız. Bu nedenle ülkenin her köşesiyle irtibat halinde oluruz. Bu deprem döneminde beni o kadar arayan oldu ki, ben Gebze Kaymakamı olarak çok mutlu oldum ve gurur duydum. Aramalar neyle ilgili derseniz bir tanesini söyleyeyim; bir vatandaşımız İstanbul'dan bölgeye gidiyor kurtarma amacıyla. Ve bizi arayıp diyor ki, yol boyunca gördüğüm nakliye araçlarının yarıdan fazlası Kocaeli plakalı. Gelin de mutlu olmayın. Daha sonrasında ekliyor diyor ki, vatandaşımız arama kurtarma için bölgeye girdiğimizde Gebze Belediyesi'nin arama kurtarma ekibini gördük. Bu ekip bizim ulaşamadığımız ve diğer ekiplerin yetişemediği ne iş varsa yetişmeye çalıştı ve yardımcı oldular. Burada şüphesiz en önemli unsurlardan birisi çalışma araç gereçleri. Ben kendi adıma ve sizlerin adına bu sözleri duymaktan çok mutlu oldum" diye konuştu.