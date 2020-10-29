Gebze'nin ikinci ‘Akademi Lise'si açılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet verdiği ‘Akademi Lise'ye Gebze'de bir yenisini daha ekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde bulunan binayı ‘Akademi Lise'ye dönüştürdü. Çalışmalar kapsamında Yapı Kontrol Daire Başkanlığı, bina dışı ve içerisindeki tüm imalatları tamamladı. 5 bin metrekare alanı ile Akademi Liseye dönüşen bina kabul süresinin bitiminden sonra temizlik çalışması yapılacak. Binaya daha sonra eğitim ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi için malzeme temini gerçekleştirilecek.

Gebze'ye yapılan ikinci Akademi Lise, Gebze Osman Yılmaz Mahallesi'nde hizmet verecek. 5 bin metrekarelik bina, 2 bodrum, zemin kat, asma kat, 6 normal kat ve çatı katı olmak üzere 10 kattan oluşuyor. Eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 14 derslik bulunuyor. Bunun yanı sıra bina içinde 115 metrekarelik spor salonu, 100 kişilik konferans salonu, kütüphane, bilgisayar salonu, oyun odası, 2 adet dinlenme salonu, fuaye alanı, wc-duş, mutfak, depolar, 2 adet divane ve yönetici ile eğitim personeli odaları hizmet verecek.