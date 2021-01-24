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Gebze'nin yeni futbol sahası şekillenmeye başlandı

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahası yapımı için çalışmalar devam ediyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın yanına yeni bir futbol tesisinin yapılması için aralık ayında çalışmalara başladı. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için büyükşehir belediyesi, inşa çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışma kapsamında daha önce saha alanında bulunan tek katlı yapıyı yıkan belediye ekipleri, sahayı çevreleyen perde beton duvarın da imalatını gerçekleştirdi. Toplamda 2 milyon 525 bin TL'ye mal olacak olan projede, drenaj imalatları da tamamladı. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak.

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