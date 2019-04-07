Gebze'nin yeni otoparkının yapım çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze kent merkezide 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. 3'üncü ve 2'nci bodrum katı tabliyesinin dökme işlemini tamamlayan ekipler, 1'inci bodrum katın tabliye dökme çalışmalarını da bitirmek üzere. Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.